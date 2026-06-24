Лето, дачи, нож: в Черняховске мужчина попал в хирургию после скандала с мужем сестры

На даче собрались родственники. По данным полиции, конфликт вспыхнул из-за личной неприязни. Во время ссоры 20-летний парень схватил нож и накинулся на оппонента. Очевидцы вызвали скорую, мужчину с проникающим ранением брюшной полости увезли в больницу и направили в хирургию.