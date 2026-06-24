Ученые доказали прямую связь бедности с ускоренным старением

Международная группа ученых из Института развития человека Макса Планка и Колумбийского университета опубликовала в журнале Nature Human Behavior результаты масштабного исследования, посвященного влиянию социально-экономического статуса на скорость биологического старения. Для этого специалисты проанализировали данные 140 научных работ, которые охватили почти 66 тысяч человек из 23 стран в возрасте от 0 до 86 лет. В ходе работы применялись эпигенетические часы — математические модели, оценивающие молекулярные изменения в ДНК для определения того, насколько организм соответствует паспортному возрасту.
Выяснилось, что низкий социально-экономический статус, включающий бедность и отсутствие образования, напрямую коррелирует с ускоренным биологическим старением. Исследование показало, что эта закономерность проявляется уже в детском возрасте: дети из малообеспеченных семей биологически «стареют» быстрее своих обеспеченных сверстников. У взрослых, чье детство прошло в условиях бедности, также фиксировался повышенный темп старения по сравнению с теми, кто вырос в благополучии.
Ученые отмечают, что бедность и другие социальные факторы действуют комплексно, переплетаясь и взаимно усиливая свое негативное влияние на организм. Наиболее современные и чувствительные эпигенетические часы третьего поколения позволяли улавливать эти взаимосвязи значительно точнее, чем предшествующие, более ранние версии моделей. Это подчеркивает прогресс в понимании того, как именно внешние условия оставляют молекулярный след в ДНК человека.
Авторы работы делают акцент на том, что на биологические часы влияют не только индивидуальные привычки или генетика, но и широкая среда обитания человека. По их мнению, полученные данные открывают новые возможности для разработки вмешательств, которые должны носить не столько медицинский, сколько социальный характер, направленный на изменение условий жизни разных групп населения.
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