Ученые доказали прямую связь бедности с ускоренным старением

Международная группа ученых из Института развития человека Макса Планка и Колумбийского университета опубликовала в журнале Nature Human Behavior результаты масштабного исследования, посвященного влиянию социально-экономического статуса на скорость биологического старения. Для этого специалисты проанализировали данные 140 научных работ, которые охватили почти 66 тысяч человек из 23 стран в возрасте от 0 до 86 лет. В ходе работы применялись эпигенетические часы — математические модели, оценивающие молекулярные изменения в ДНК для определения того, насколько организм соответствует паспортному возрасту.