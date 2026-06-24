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Российская теннисистка Чараева вышла в финал квалификации Wimbledon

Россиянка Алина Чараева вышла в финал квалификации международного теннисного турнира Wimbledon.

Россиянка Алина Чараева вышла в финал квалификации международного теннисного турнира Wimbledon.

В матче полуфинала квалификации Алина Чараева выходила на корт с немецкой теннисисткой Каролин Вернер. Встреча длилась 2 часа 40 минут и завершилась со счетом 5:7, 6:4, 6:0 в пользу российской спортсменки. В финале Чараева сыграет с Полиной Кудерметовой, которая представляет Узбекистан.

24-летняя Алина Чараева — 120-я ракетка мира. В феврале 2026 года она стала победительницей одиночного турнира категории WTA 125 в США.

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