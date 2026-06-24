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Огромного дракона заметили в небе над Лондоном: подробности

Над Лондоном пролетел огромный дракон из сериала HBO.

Источник: Комсомольская правда

В преддверии премьеры третьего сезона сериала HBO «Дом Дракона» (House of the Dragon) над лондонским Тауэром был запущен механический дракон.

«Это птица? Это самолет? Нет, это Сиракс, парящий в небе Лондона», — написала компания в соцсети X.

Как сообщает портал Wales Online, 13-килограммового дракона разработала немецкая авиационная компания Airstage. Конструкция включает 23 подвижных элемента, а возможность парить в воздухе обеспечивается лопастями, вмонтированными в конечности. На изготовление ушло три месяца.

Главный операционный директор Airstage Нильс Шлентер признал этот проект одним из самых сложных за всю историю компании. Он отметил, что после нескольких месяцев исследований и конструирования было проведено более семи испытательных полетов, чтобы максимально точно воспроизвести движения дракона Сиракса из сериала.

«Дом Дракона» — спин-офф и приквел к знаменитой «Игре престолов», основанной на книгах Джорджа Мартина.

Накануне ушел из жизни американский режиссер сериалов «Друзья» и «Теория большого взрыва» Джеймс Берроуз.