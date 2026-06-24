Огромного дракона заметили в небе над Лондоном: подробности

Главный операционный директор Airstage Нильс Шлентер признал этот проект одним из самых сложных за всю историю компании. Он отметил, что после нескольких месяцев исследований и конструирования было проведено более семи испытательных полетов, чтобы максимально точно воспроизвести движения дракона Сиракса из сериала.