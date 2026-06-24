Можно ли пить во время еды, рассказала доктор Парецкая

Можно ли пить во время еды? Этот вопрос волнует многих. Разобраться в нем попыталась врач Алёна Парецкая.
Известно, что вода покидает желудок за 15−20 минут. Твердая пища остается там несколько часов. Значит, стакан воды, выпитый во время еды, «проскочит» по пищеварительному тракту раньше, чем закончится обработка пищи в желудке.
«Таким образом то, что вода “разбавляет” желудочный сок — миф. А наш организм не настолько прост, чтобы стакан воды вывел из строя целый цех по перевариванию обеда», — говорит врач.
Другой вопрос, почему у людей возникает жажда во время еды.
«Если вам приходится запивать каждый кусок водой, возможно, тело сигнализирует вам о некоторых состояниях», — поясняет медик.
Это могут быть:
проблемы со слюнными железами;
побочный эффект от приема ряда лекарств;
симптом ряда заболеваний в числе которых — сахарный диабет.
следствие сильного обезвоживания организма.
Также желание запить еду может быть вызвано трудностями с глотанием.
«Если вы здоровы и пьете воду во время еды потому, что вам так комфортно — пейте на здоровье! Но если потребность запивать возникает постоянно и является навязчивой, стоит обратить на это внимание и проконсультироваться со специалистом», — говорит доктор Парецкая.
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