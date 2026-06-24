Можно ли пить во время еды, рассказала доктор Парецкая

«Если вы здоровы и пьете воду во время еды потому, что вам так комфортно — пейте на здоровье! Но если потребность запивать возникает постоянно и является навязчивой, стоит обратить на это внимание и проконсультироваться со специалистом», — говорит доктор Парецкая.