Рубио: Решение Трампа по ослаблению санкций на нефть из РФ зависит от динамики цен

Вашингтон может отказаться от выдачи новых исключений из санкций против нефти из России, однако окончательное решение по этому вопросу примет президент США Дональд Трамп. Об этом в среду, 24 июня, заявил американский государственный секретарь Марко Рубио.
— Это решение президенту предстоит принять по мере приближения даты истечения срока действия этих исключений, — сказал он во время общения с журналистами в Кувейте.
По словам политика, данный вопрос остается в компетенции главы государства. По этой причине он не станет заранее комментировать возможные шаги Белого дома.
— Очевидно, что это один из вариантов, который остается в его распоряжении, поскольку цены на нефть сейчас снижаются, — цитирует его агентство ANI.
22 июня президент США заявил, что Ормузский пролив полностью открыт для судоходства по итогам переговоров Вашингтона и Тегерана в Швейцарии.
18 июня американская армия также сняла морскую блокаду с иранских портов и прибрежных зон по приказу Дональда Трампа. В Пентагоне уточнили, что теперь войска страны не препятствуют транзиту судов.