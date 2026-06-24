Данни считает, что Роналду продолжит забивать за сборную Португалии

ТАСС, 24 июня. Криштиану Роналду полон решимости выиграть чемпионат мира по футболу и продолжит забивать голы за сборную Португалии. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший полузащитник сборной Португалии, московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Мигель Данни.
Роналду забил два мяча в ворота сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (5:0). Он стал первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах.
«Криштиану Роналду вошел в историю. Он и дальше будет продолжать забивать за сборную Португалии. Он полон решимости завоевать золото чемпионата мира. Я искренне верю, что он вместе со сборной достигнет этой цели», — сказал Данни.
Сборная Португалии набрала 4 очка и занимает 2-е место в группе К. В заключительном матче предварительного этапа португальцы сыграют с колумбийцами, в активе которых 6 очков. Встреча состоится в ночь на 28 июня по московскому времени.