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Данни считает, что Роналду продолжит забивать за сборную Португалии

Ранее капитан португальцев стал первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах.

ТАСС, 24 июня. Криштиану Роналду полон решимости выиграть чемпионат мира по футболу и продолжит забивать голы за сборную Португалии. Такое мнение «Спорт-Экспрессу» высказал бывший полузащитник сборной Португалии, московского «Динамо» и петербургского «Зенита» Мигель Данни.

Роналду забил два мяча в ворота сборной Узбекистана в матче второго тура группового этапа чемпионата мира (5:0). Он стал первым футболистом, отличившимся на шести мировых первенствах.

«Криштиану Роналду вошел в историю. Он и дальше будет продолжать забивать за сборную Португалии. Он полон решимости завоевать золото чемпионата мира. Я искренне верю, что он вместе со сборной достигнет этой цели», — сказал Данни.

Сборная Португалии набрала 4 очка и занимает 2-е место в группе К. В заключительном матче предварительного этапа португальцы сыграют с колумбийцами, в активе которых 6 очков. Встреча состоится в ночь на 28 июня по московскому времени.