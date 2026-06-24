На Комсомольской внедорожник сбил и переехал женщину, переходившую дорогу не по зебре

В Калининграде на улице Комсомольской Opel наехал на женщину, которая переходила дорогу в неположенном месте. Об этом областная Госавтоинспекция сообщает в среду, 24 июня.
По предварительным данным, авария произошла в 19:23. За рулём машины была женщина 1972 года рождения. Пострадавшая получила травмы, её увезли в больницу. Инспекторы выясняют обстоятельства ДТП.
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