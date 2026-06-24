В инженерном форуме под Тулой участвуют более 1,5 тыс. гостей и экспертов

Миляев поблагодарил генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и Бюро «Союзмаш» за поддержку идеи постоянного проведения форума в Тульской области. «Площадка форума способствует тому, чтобы молодые ребята убеждались верности своего выбора профессии, и понимали, что за ними — большое будущее, решение глобальных, серьезных и очень важных для страны задач по импортозамещению, достижению технологического суверенитета и лидерства. Сегодня здесь представители 61 страны, 56 субъектов Российской Федерации. На чемпионате мира по футболу — 48 стран, поэтому можно смело утверждать, что сегодня здесь, в Тульской области, — мировой чемпионат по развитию инженерной мысли», — сказал губернатор.