В инженерном форуме под Тулой участвуют более 1,5 тыс. гостей и экспертов

ТУЛА, 24 июня. /ТАСС/. XIV Международный молодежный промышленный форум «Инженеры будущего» проходит в парк-отеле «Шахтер» Тульской области. В нем участвуют свыше 1,5 тыс. участников из более 50 регионов России и более 60 зарубежных стран, включая государства БРИКС, сообщил губернатор региона Дмитрий Миляев в «Максе».
«В этом году форум объединил около 1,5 тыс. участников, спикеров и гостей, а образовательную программу проведут более 300 экспертов. В деловой программе примут участие свыше 150 представителей органов власти, руководителей крупнейших корпораций и промышленных предприятий, а также иностранные делегации», — написал он.
Миляев поблагодарил генерального директора корпорации «Ростех» Сергея Чемезова и Бюро «Союзмаш» за поддержку идеи постоянного проведения форума в Тульской области. «Площадка форума способствует тому, чтобы молодые ребята убеждались верности своего выбора профессии, и понимали, что за ними — большое будущее, решение глобальных, серьезных и очень важных для страны задач по импортозамещению, достижению технологического суверенитета и лидерства. Сегодня здесь представители 61 страны, 56 субъектов Российской Федерации. На чемпионате мира по футболу — 48 стран, поэтому можно смело утверждать, что сегодня здесь, в Тульской области, — мировой чемпионат по развитию инженерной мысли», — сказал губернатор.
В церемонии открытия приняли участие представители региональных органов власти, промышленных предприятий, Совета Федерации ФС РФ, научных организаций, общественные деятели, Бюро Союза Машиностроителей России (Союзмаш). Заместитель руководителя Федерального агентства по делам молодежи Лейла Зотова отметила, что форум реализуется в рамках нацпроекта «Молодежь и дети» и стал особенной площадкой. «Мы выступаем его соорганизаторами уже девятый раз подряд и каждый раз наблюдаем, как здесь зарождаются новые идеи, проекты, и, самое главное, дружба», — сказала она.
Как сообщили в пресс-службе правительства региона, в течение недели для них пройдут более 650 мероприятий, главным направлением которых станут беспилотные авиационные системы (БАС). Участники улучшат компетенции в области проектирования, эксплуатации и применения БАС в различных отраслях промышленности. Также на форуме пройдет междисциплинарный модуль, включающий курс по лазерным технологиям, бережливому производству и работе с искусственным интеллектом.
На площадках форума представлено более 70 экспонатов от ведущих оборонно-промышленных предприятий страны. В этом году свои образовательные треки в рамках кластеров впервые представили ПАО «КАМАЗ», АО «Концерн “Калашников”. Внештатный советник губернатора Тульской области по вопросам промышленности Евгений Дронов отметил, что благодаря форуму участники получат новые знания и поставят перед собой новые задачи.
О форуме.
Форум «Инженеры будущего — 2026» проходит в Тульской области с 23 июня по 3 июля. Мероприятие организовано Союзом машиностроителей России. Ростех представляет на форуме несколько десятков экспонатов разработки холдингов «Росэл», «Высокоточные комплексы», «Технодинамика» и Объединенной двигателестроительной корпорации.