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Посольство Израиля на Украине возмутилось из-за националистической акции в Киеве

Посольство Израиля призвало Киев отреагировать на нацистскую акцию на Майдане.

Источник: Комсомольская правда

Посольство Израиля на Украине раскритиковало акцию националистической организации, прошедшую 21 июня в центре Киева, участники которой использовали нацистские лозунги и жесты. Это следует из заявления в соцсети.

В дипмиссии уточнили, что мероприятие объединения «Братство» состоялось на Майдане Независимости. Его участники выкрикивали нацистские приветствия и демонстрировали нацистский салют.

«Выражаем беспокойство в связи с этой акцией, которая порочит память миллионов жертв нацизма. Надеемся на оперативную реакцию правоохранительных органов Украины в соответствии с законодательством Украины», — говорится в сообщении.

Ранее бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что русскоязычное население на востоке Украины систематически подвергалось насилию и зачисткам со стороны украинских националистов после событий евромайдана в 2014 году.

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