В ваших кишках может находиться ключ к лечению астмы

В ходе первого исследования ученые проследили динамику грибковых колоний у младенцев в течение первого года жизни. Было установлено, что количество грибов Saccharomycetaceae постепенно увеличивалось, тогда как присутствие Malassezia, напротив, неуклонно снижалось. При этом ключевым наблюдением стало то, что высокий уровень Malassezia чаще фиксировался именно у тех детей, которые впоследствии сталкивались с атопическим дерматитом, что указывает на потенциальную связь между составом микробиоты и будущими аллергическими проявлениями.