В ваших кишках может находиться ключ к лечению астмы

Канадские ученые представили данные, которые смещают фокус исследований микробиоты с бактерий на грибковое сообщество. Две новые работы, опубликованные в авторитетном Medical Express, демонстрируют, что определенные виды грибков в кишечнике играют критическую роль в формировании иммунной защиты в раннем возрасте. Согласно выводам, изменения в составе этих микроорганизмов напрямую коррелируют с повышенными рисками развития астмы, пищевой аллергии и атопического дерматита, открывая новые терапевтические перспективы.
В ходе первого исследования ученые проследили динамику грибковых колоний у младенцев в течение первого года жизни. Было установлено, что количество грибов Saccharomycetaceae постепенно увеличивалось, тогда как присутствие Malassezia, напротив, неуклонно снижалось. При этом ключевым наблюдением стало то, что высокий уровень Malassezia чаще фиксировался именно у тех детей, которые впоследствии сталкивались с атопическим дерматитом, что указывает на потенциальную связь между составом микробиоты и будущими аллергическими проявлениями.
Второе исследование раскрыло механизм влияния внешних факторов на этот процесс. Ученые выяснили, что прием антибиотиков младенцами младше шести месяцев приводил к значительному увеличению количества грибков в кишечнике, особенно рода Malassezia. В ходе доклинических экспериментов на мышах искусственное заселение кишечника этими грибками вызвало усиление аллергического воспаления иммунных клеток не только в желудочно-кишечном тракте, но и в дыхательных путях, что моделирует астматические состояния.
Автор исследования Мари-Клер Арриета подчеркнула, что эти результаты выявляют ранее неизвестный механизм, связывающий воздействие антибиотиков с риском аллергий. По мнению команды ученых, грибки Malassezia теперь рассматриваются как перспективная терапевтическая мишень для профилактики нарушений иммунной регуляции у детей. В дополнение к этому открытию ранее другие научные группы уже указывали, что риски астмы в детском возрасте повышаются также при контакте с пластиком, однако текущая работа предлагает конкретный биологический объект для вмешательства.
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