Над Лондоном заметили летающего дракона

Над Лондоном очевидцы стали свидетелями появления гигантского дракона, что вызвало изумление и испуг у горожан. Как сообщает издание Wigan Today, необычное воздушное шоу было организовано в честь премьеры третьего сезона «Дома дракона» — спин-оффа культовой «Игры престолов» на HBO Max. В небо поднялась восьмиметровая модель дракона Сиракса, созданная на основе сканированных кадров из сериала.
Изготовителем летающего объекта выступила немецкая авиационная фирма Airstage. Инженеры оснастили конструкцию 23 подвижными элементами, а движение обеспечивают встроенные в лапы импеллеры, которые создают эффект реалистичного полета. Масса модели составляет 13 килограммов, а на ее создание у команды из 14 человек ушло около 3000 часов работы. В производстве использовались пенопласт, углеродное волокно и алюминий, для основы применили вакуумно-формованный пенополиуретан Depron, а точную аэрографию нанесли для максимального сходства с оригинальным персонажем.
Главный операционный директор Airstage Нильс Шлентер назвал эту работу одной из самых сложных в практике компании. По его словам, созданию предшествовали несколько месяцев исследований и строительства, после чего было выполнено более семи тестовых полетов. Все это делалось для того, чтобы добиться точного воспроизведения движений Сиракса из сериала. «Мы постоянно дорабатывали механику, чтобы сделать ее максимально реалистичной», — подчеркнул он.
Шлентер добавил, что реакция зрителей превзошла ожидания создателей. «Мы знаем, что сделали все правильно для фанатов», — заключил операционный директор, комментируя успешный пролет дракона над столицей Великобритании.
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