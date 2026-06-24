Над Лондоном заметили летающего дракона

Главный операционный директор Airstage Нильс Шлентер назвал эту работу одной из самых сложных в практике компании. По его словам, созданию предшествовали несколько месяцев исследований и строительства, после чего было выполнено более семи тестовых полетов. Все это делалось для того, чтобы добиться точного воспроизведения движений Сиракса из сериала. «Мы постоянно дорабатывали механику, чтобы сделать ее максимально реалистичной», — подчеркнул он.