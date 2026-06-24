Парламент Румынии одобрил законопроект об объединении с Молдавией

Инициатива была внесена еще в феврале, однако получила отрицательные отзывы как от правительства, так и от профильных парламентских комиссий. Тем не менее документ был утвержден благодаря механизму «молчаливого согласия». По регламенту нижней палаты, проекты, не рассмотренные и не отклоненные в ходе пленарного заседания, автоматически считаются принятыми по истечении 45 дней с момента внесения.