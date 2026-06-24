Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Парламент Румынии одобрил законопроект об объединении с Молдавией

Документ об объединении Румынии и Молдавии одобрен в среду, 24 июня.

Источник: Комсомольская правда

Палата депутатов Румынии одобрила в среду закон об объединении с Молдавией. Об этом сообщает агентство Agerpres.

«Законодательное предложение, инициированное парламентской группой SOS Romania и касающееся объединения Румынии с Республикой Молдова, было принято в среду Палатой депутатов», — говорится в сообщении.

Инициатива была внесена еще в феврале, однако получила отрицательные отзывы как от правительства, так и от профильных парламентских комиссий. Тем не менее документ был утвержден благодаря механизму «молчаливого согласия». По регламенту нижней палаты, проекты, не рассмотренные и не отклоненные в ходе пленарного заседания, автоматически считаются принятыми по истечении 45 дней с момента внесения.

Документ предписывает властям Румынии запустить переговоры об объединении с Молдавией и проинформировать о них США, НАТО, ООН и ЕС.

По словам экс-президента Молдавии Игоря Додона, румынские власти официально запустили подготовку аннексии его страны.

Узнать больше по теме
Румыния: история, население и особенности страны
Румыния расположена в Юго-Восточной Европе, между Центральной Европой, Балканами и побережьем Черного моря. Страна известна богатой историей, живописными Карпатскими горами, средневековыми замками и культурным наследием, связанным с легендой о графе Дракуле. В материале рассказываем об этом государстве.
Читать дальше