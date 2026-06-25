Сборная Катара лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Катара со счетом 1:3 уступила команде Боснии и Герцеговины в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Сиэтле.
Голами в составе победителей отметились Керим Алайбегович (29-я минута) и Эрмин Мамич (80), на 34-й минуте катарский футболист Махмуд Абунада отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Хассан аль-Хаидос (42).
Сборная Боснии и Герцеговины набрала 4 очка и заняла третье место в группе В. Команда сохранила шансы на выход в плей-офф. Катарцы с 1 очком расположились на последней, 4-й строчке и завершили выступление на турнире. Победителем квартета стала сборная Швейцарии (7 очков), второе место заняли канадцы (4).