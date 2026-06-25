Поиск Яндекса
Ричмонд
+27°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сборная Катара лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира по футболу

В заключительном туре катарцы проиграли команде Боснии и Герцеговины со счетом 1:3.

ВАШИНГТОН, 24 июня. /ТАСС/. Сборная Катара со счетом 1:3 уступила команде Боснии и Герцеговины в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу и лишилась шансов на выход в плей-офф турнира. Встреча прошла в Сиэтле.

Голами в составе победителей отметились Керим Алайбегович (29-я минута) и Эрмин Мамич (80), на 34-й минуте катарский футболист Махмуд Абунада отправил мяч в свои ворота. У проигравших отличился Хассан аль-Хаидос (42).

Сборная Боснии и Герцеговины набрала 4 очка и заняла третье место в группе В. Команда сохранила шансы на выход в плей-офф. Катарцы с 1 очком расположились на последней, 4-й строчке и завершили выступление на турнире. Победителем квартета стала сборная Швейцарии (7 очков), второе место заняли канадцы (4).

Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике. Турнир, в котором впервые принимают участие 48 команд, завершится 19 июля. В плей-офф выходят две первые команды каждой группы и восемь лучших сборных, которые займут третьи места в квартетах. Действующем чемпионом является сборная Аргентины.

Узнать больше по теме
Катар: небольшое, но стратегически важное государство на Ближнем Востоке
Несмотря на компактные размеры, Катар обладает значительными запасами природного газа и высоким уровнем доходов. В этом материале разбираем, что из себя представляет это государство, где оно расположено, как складывалась его история и какое оно имеет значение на мировой арене.
Читать дальше