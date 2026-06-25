Мэр румынского города выступил против флага России на Кубке мира

Напомним, что ранее российским спортсменам снова разрешили выступать на международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. Пока это касается 12 олимпийских видов спорта. В их числе — дзюдо, борьба, плавание, синхронное плавание, прыжки в воду, водное поло, спортивная и художественная гимнастика, прыжки на батуте, бокс, тхэквондо и фехтование.