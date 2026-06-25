Что нужно и нельзя делать на Петра Солнцеворота 25 июня 2026 года

В своей пещере на Афоне преподобный Петр провел пятьдесят три года, и это время стало для него истинной школой христианского совершенства. Эти десятилетия прошли в строжайшем посте, бдении и молитве. Его пища была скудной до предела: он питался лишь дикими травами и кореньями, которые находил в окрестностях своей пещеры, а иногда, по великой милости Божией, к нему являлся Ангел и приносил небесный хлеб. Воды в том месте почти не было, и Петру часто приходилось страдать от мучительной жажды, которую он утолял лишь редкими каплями дождевой воды, собираемой в камнях. Однако самым тяжелым испытанием для отшельника была не физическая нужда, а постоянная духовная брань. Демоны, обитающие в пустынных и безлюдных местах, всячески пытались смутить подвижника, являясь ему в устрашающих образах, нашептывая помыслы отчаяния и гордыни, пытаясь заставить его покинуть это место. Но преподобный Петр, вооруженный силой молитвы и крестного знамения, неизменно одерживал победу над этими искушениями. Со временем звери, обитавшие в тех горах, привыкли к нему и перестали его бояться, а иногда даже служили ему, что является наглядным свидетельством его святости и возвращения того райского состояния, когда человек и природа существовали в гармонии.