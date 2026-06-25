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Что можно и нельзя делать на Петра Солнцеворота 25 июня на Запоздалый Капустник

Узнали приметы и запреты на 24 июня, когда отмечают день Петра Солнцеворота.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 25 июня вспоминает святого Петра Афонского. В народе принято отмечать день Петра Солнцеворота. Так, с указанной даты дни становятся короче, а ночи длиннее. Но существует еще одно название — Запоздалый Капустник. В названный день было принято высаживать капусту.

Что нельзя делать 25 июня.

Не следует надевать одежду темного цвета. Подобным образом, как считалось, можно притянуть в жизнь темную полосу. А еще не рекомендуется покупать корову, так как с животным может случиться что-то плохое.

Что можно делать 25 июня.

По традиции, было принято ходить на рыбалку и готовить блюда из рыбы. Кроме того, в данные день высаживали капусту. А еще 25 июня обязательно загадывали желание, так как оно всегда сбывается.

Согласно приметам, летающие низко стрижи обещают дождь. В том случае, если на небе виден млечный путь, то погода выдастся жаркой.

Кстати, синоптики сказали, что будет с погодой в Беларуси из-за гребня высокого давления Hartmut.

Тем временем мы собрали график отключения горячей воды в Минске в июне 2026: список адресов, даты отключения. Также появился график отключений и на июль 2026 года.