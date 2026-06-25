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В Черноземье 26 июня ожидается теплая и пасмурная погода, до +22°C

В пятницу, 26 июня, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +13°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В пятницу, 26 июня, жителей Черноземья ожидает теплая погода. Возможны осадки в виде дождя и переменная облачность. Температура будет варьироваться от +13°C до +22°C. Это следует из данных сервиса «Яндекс Погода».

В Белгороде утром температура составит +18°C, днем потеплеет до +22°C, вечером столбик термометра опустится до +20°C, ночью будет +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Воронеже утром будет +18°C, днем температура поднимется до +22°C, вечером она составит +20°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Курске утром температура составит +17°C, днем повысится до +21°C, вечером будет +19°C, а ночью понизится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Липецке утром температура воздуха составит +17°C, днем — +22°C, вечером опять будет +19°C, а ночью опустится до +14°C. Ветер до 4 м/с.

В Орле утром температура воздуха составит +16°C, днем поднимется до +21°C, вечером также будет +19°C, а ночью опустится до +13°C. Ветер до 4 м/с.

В Тамбове утром ожидается +17°C, днем — +21°C, вечером также будет +19°C, ночью — +13°C. Ветер до 4 м/с.

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