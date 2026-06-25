Календарь на 25 июня: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

* День посадки деревьев — Филиппины. Праздник появился на Филиппинах в 1947 году. Изначально его отмечали во вторую субботу сентября, однако в 2003 году дату перенесли на 25 июня и связали с экологическими акциями по озеленению страны. Со временем традиция начала угасать, но в 2012 году президент Филиппин Бенигно Акино III подписал закон о ее возрождении. После этого День посадки деревьев получил официальный статус, а каждый житель страны старше 12 лет по закону обязан ежегодно высаживать как минимум одно дерево.