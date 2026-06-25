В ГД предложили включить сайты социально ориентированных НКО в белые списки

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сайты социально ориентированных некоммерческих организаций (НКО) необходимо включить в так называемые белые списки. Письмо с таким предложением министру цифрового развития РФ Максуту Шадаеву направил первый зампред комитета Госдумы по контролю, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия» Дмитрий Гусев, текст есть в распоряжении ТАСС.
«Прошу вас рассмотреть возможность расширения действующего перечня ресурсов белого списка путем включения в него официальных сайтов и интернет-ресурсов некоммерческих организаций, включенных в установленном порядке в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, в реестр некоммерческих организаций — исполнителей общественно полезных услуг», — говорится в документе.
Гусев напомнил, что сегодня в белые списки уже включены государственные информационные системы, портал «Госуслуги», сайты органов власти, банковские и платежные сервисы, маркетплейсы, навигационные сервисы, СМИ. Однако, по мнению депутата, должен сохраняться доступ к ресурсам организаций, оказывающих бесплатную юридическую, социальную и волонтерскую помощь.
«Белые списки должны включать не только крупные сервисы, но и те ресурсы, через которые человек может получить реальную поддержку. Социальная помощь, правовая защита, волонтерская поддержка — все это должно оставаться доступным», — заключил он.