Танцы плюс: «Алые паруса» в Петербурге и «Малыш-каратист» в кино

Его называют Олимпийскими играми балета, но для зрителя это прежде всего шанс увидеть будущих звезд мировой сцены еще до того, как их имена появятся на афишах крупнейших театров. Именно здесь в разные годы заявили о себе Михаил Барышников, Николай Цискаридзе, Наталья Осипова и Иван Васильев. В этом году в Большом театре выступят молодые танцовщики из 35 стран, а оценивать их будет международное жюри во главе со Светланой Захаровой. Конкурс посвящен 100-летию Юрия Григоровича — человека, во многом определившего лицо советского и российского балета.