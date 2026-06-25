Танцы плюс: «Алые паруса» в Петербурге и «Малыш-каратист» в кино

Выбор «Известий».
Праздник выпускников «Алые паруса — 2026», 12+
В разгар белых ночей Санкт-Петербург вновь превратится в столицу одного из самых романтичных событий страны — праздника «Алые паруса». Вместе с любимыми музыкантами под феерическое водно-пиротехническое шоу тысячи выпускников попрощаются со школой и сделают первый шаг во взрослую жизнь.
В этом году главная тема концертной программы — мечта. На площади появится символический «Город мечтателей», где музыка, свет, сценография, видеоарт и театральное действие сольются в историю о выборе своего пути, внутренней силе и будущем, которое каждый создает сам. Праздник начнется в 20:00 на Дворцовой площади с выступлений молодежных коллективов, а в 22:00 на сцену выйдут звезды российской эстрады.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов.
Позже в акватории Невы вновь состоится грандиозное водно-пиротехническое шоу, а под алыми парусами пройдет легендарный бриг «Россия». Корабль начнет путь у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, выполнит эффектный разворот на 360 градусов у Зимней канавки, продолжит движение к Троицкому мосту, а затем вернется к Дворцовому.
Именно в этот момент музыка, огонь, вода, свет и алые паруса сольются в главный символ петербургского лета — праздник, который напоминает каждому: мечты обязательно должны отправляться в большое плавание. Праздник «Алые паруса» после многолетнего перерыва был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.
27 июня на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий КоротаевЧто смотреть.
«Малыш-каратист», 12+
Спортивное кино для подростков в российском прокате — жанр редкий. «Малыш-каратист» явно наследует традиции культового «Каратэ-пацана», где боевые искусства были не столько про драки, сколько про характер. История школьника, оказавшегося в новой среде, превращается в рассказ о взрослении, дисциплине и поиске внутренней опоры. Главные роли исполнили Мирон Проворов, Роман Курцын, Полина Максимова и боец ММА Магомед Исмаилов. Хороший повод вспомнить, что самые важные победы происходят вне ринга.
С 25 июня в кино.
Фото: НМГ КинопрокатКадр из фильма «Малыш-каратист».
«Задворки» в Ленкоме, 16+
Внутренний дворик Ленкома вновь станет сценой для «Задворок» — неформального театрального фестиваля, который в конце 1980-х придумал Александр Абдулов. Тогда эти летние концерты быстро обрели культовый статус, а сегодня проект возвращается в новом формате. В программе — музыкальные номера артистов театра и приглашенных гостей, среди которых — Александра Захарова, Иван Агапов, Максим Аверин, Дмитрий Певцов и Антон Шагин. Редкая возможность увидеть Ленком вне привычной рампы — живым, импровизационным и почти домашним.
28 июня во внутреннем дворе «Ленкома Марка Захарова».
Фото: lenkom.ru.
XV Международный конкурс артистов балета, 6+
Его называют Олимпийскими играми балета, но для зрителя это прежде всего шанс увидеть будущих звезд мировой сцены еще до того, как их имена появятся на афишах крупнейших театров. Именно здесь в разные годы заявили о себе Михаил Барышников, Николай Цискаридзе, Наталья Осипова и Иван Васильев. В этом году в Большом театре выступят молодые танцовщики из 35 стран, а оценивать их будет международное жюри во главе со Светланой Захаровой. Конкурс посвящен 100-летию Юрия Григоровича — человека, во многом определившего лицо советского и российского балета.
С 25 июня по 5 июля в Большом театре.
Фото: moscowballetcompetition.comМузыка.
Симфония рока: Deep Purple, Queen, Led Zeppelin в новом звучании, 6+
Рок-хиты не всегда выдерживают смену формы, но именно поэтому симфонические версии продолжают собирать полные залы. На один вечер музыка Queen, Deep Purple, Led Zeppelin, Scorpions и Aerosmith выйдет за пределы привычного стадионного звучания и раскроется в масштабе большого оркестра. За музыкальную драматургию отвечает итальянский дирижер Роберто Молинелли, а вокальные партии исполнят Симоне Романато, Доминик Уоррен и победитель шоу «Голос» Аскер Бербеков.
27 июня в Доме Музыки.
Фото: пресс-служба оркестра «Русская филармония».
ÖMANKÖ DAY, 18+
Тем, кто следит за уличной культурой, модой и актуальной музыкой, стоит обратить внимание на праздник «для своих», который в этом году превратится в настоящий автономный город внутри ДК «Альфа-Кристалл». В одном месте всё, чем живет современная Москва: танцы под Cream Soda, Toxi$, «Банд’Эрос», Biicla, «ЛАУД» и Николай Воронов, авторская кухня, маркет с дизайнерской одеждой и встречи с лидерами индустрии моды и кино. Идеальный план на уикенд — вырваться из рутины и погрузиться в городскую культуру в компании единомышленников.
27 и 28 июня в ДК «Альфа-Кристалл».
Фото: пресс-служба ÖMANKÖ DAY.
Turbosh, 16+
Рейв для всех, кто соскучился по безумной энергетике качественного евроденса, транса и техно. Группа из Санкт-Петербурга, чьи треки гремят на танцполах от Берлина до Владивостока, везет в Москву свой мощный электронный эксперимент. Turbosh раскачает зал разрывными хитами «Ящерица» и «Вспоминай меня», а также представит еще не выпущенные треки. Всё это — возможность на один вечер раствориться в неистовом питерском электронном вайбе.
26 июня в клубе Оригинал.
Фото: пресс-служба TurboshВыставки.
Школа Званцевой. Лаборатория модернизма, 0+
Заглянуть за кулисы легендарной петербургской студии начала XX века, сформировавшей облик русского авангарда, можно в Музее русского импрессионизма. Выставка станет живым диалогом между великими учителями — Львом Бакстом, Мстиславом Добужинским, Кузьмой Петровым-Водкиным — и их учениками, среди которых Марк Шагал и Елена Гуро. Проект объединяет более 170 шедевров из десятков музеев и частных коллекций. Посетители смогут проследить, как рождались смелые эксперименты с цветом и формой, перевернувшие историю искусства. Для незрячих и слабовидящих будут установлены тактильные станции с объемными моделями произведений, дополненными ароматами по мотивам картин.
С 25 июня до 4 октября в Музее русского импрессионизма.
Фото: пресс-служба Музея русского импрессионизма.
Ремейк, 0+
Возможность увидеть, как современные художники устраивают ревизию собственного творчества и переделывают свои же старые работы, используя приемы, характерные для создания ремейков культовых кинолент, представится посетителям SISTEMA GALLERY. Экспозиция устроена как картотека фильмов, где известные авторы вроде Миши Most, Сергея Бугаева-Африки и Ростана Тавасиева показывают пары своих картин: оригинал и его сегодняшнее переосмысление. Бонусом — две персональные выставки Массимо Гьотти и Миши Бурого.
С 1 июля до 31 августа в SISTEMA GALLERY.
Фото: пресс-служба SISTEMA GALLERY.