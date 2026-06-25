Большим мечтам — большое плавание: на Дворцовой появятся корабли, поезд и маяк

Целый город рождается сейчас на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Еще несколько дней назад здесь были лишь металлоконструкции и строительная техника, а сегодня уже выросла грандиозная сцена главного праздника российских выпускников — «Алые паруса». Масштабы действительно впечатляют. Организаторы признаются, что такой застройки Дворцовая еще не видела. И хотя ключевые сюрпризы пока держат в секрете, уже понятно: 27 июня нас ждет поистине масштабное зрелище. Подробности — в материале «Известий».
Город мечты строят круглые сутки.
Уже в субботу вечером одну из красивейших площадей России наводнят десятки тысяч выпускников. А пока жители города и многочисленные туристы могут увидеть сцену будущего концерта. Монтажные работы еще не завершены, но большая часть конструкций уже готова. Работа не останавливается ни на час: пока одни специалисты перемещаются по колосникам и крепят очередные приборы, другие тестируют работу элементов декораций.
— Поехали! — командует в микрофон режиссер-постановщик Татьяна Трошнева.
После ее слов увеличенный в разы бумажный кораблик начинает движение по сцене. Миллионы людей при одном взгляде на него сразу вспомнят, как запускали такие по весенним проталинам и ручьям после дождя.
— А теперь зарядите паруса! Всё должно быть идеально! — раздается над Дворцовой голос режиссера.
В центре будущего шоу — необычное пространство, где реальность буквально переплетается с цифровым миром. Фасад вокзала, огромный парус, колонны и даже гигантская труба — это экран. Общая площадь видеоповерхностей этого года превысит 1000 кв. метров.
— Основа дизайна в этом году — создание виртуального пространства внутри самой сцены. Практически каждый ее элемент — это экран. Вся концепция построена на совмещении реального и виртуального пространства. Мы будем постоянно трансформировать сцену с помощью видеографики, но при этом не забываем и о сценической механике. Чтобы сохранить зрелищность, важно сочетать виртуальную трансформацию с физической, — пояснил «Известиям» Алексей Булгаков, технический директор концертной части праздника «Алые паруса».
На сцене уже можно разглядеть силуэт будущего перрона. Позади него — вновь экраны. Когда они раздвинутся, то из этого технологичного депо появится 15-метровый вагон почти в натуральную величину. Это не просто декорация, а настоящий игровой макет.
Другая одна необычная деталь — специальная механизированная платформа на радиоуправлении.
Она будет напоминать кораблик из школьного тетрадного листа в линейку. Именно на нем выпускники увидят ведущих праздника.
13-метровая труба для диджея и настоящий маяк.
Впервые в истории праздника их будет не двое, а пятеро. Выпускников поведут к мечте звезды сериала-феномена «Ландыши» Ника Здорик и Сергей Городничий, певица Юлианна Караулова, музыкант Вячеслав Макаров и актриса Дарья Александрова. Но это еще не всё. Впервые ведущие сами станут частью музыкально-театрализованного действия.
Пока на Дворцовой работают десятки инженеров, монтажников и художников, но совсем скоро металлические конструкции исчезнут за эпическими декорациями и площадь превратится в фантастический город, где специально для выпускников споют главные хитмейкеры музыкальной индустрии.
Их имена уже известны: это Ёлка, Юлианна Караулова, Люся Чеботина, Алекс Лим, Filatov & Karas, группа TRITIA, Алена Свиридова и Григорий Мирошниченко, Юлия Пересильд и группа «МАNДРАГОРА».
Не могли организаторы пройти и мимо одной из самых народных исполнительниц последних лет — Татьяны Куртуковой. Ее хит «Матушка» знает наизусть не только каждый россиянин, но даже американский певец Джейсон Деруло, который совсем недавно начал свое концертное выступление в Москве именно со слов «Матушка-земля, белая березонька».
Еще один элемент сцены — труба. Внутри нее на специальной платформе устанавливают стойку диджея. Качать многотысячный зал ему придется с высоты в 13,5 метра.
Но и это еще не всё! В этом году на сцене соорудят настоящий маяк, который будет располагаться на уникальной мачте. Эта конструкция стала одним из главных инженерных вызовов.
По задумке художников, 30-метровая мачта должна выглядеть почти невесомой — тонкой, прозрачной и практически незаметной для зрителя. Но за этой легкостью скрываются сложнейшие расчеты: конструкция должна выдерживать сильный ветер и серьезные нагрузки. На ней же будет стоять лазерный фонарь, который подаст световой сигнал на 10 км.
Как рассказал «Известиям» художник по свету Александр Сиваев, на деле это мощный лазерный прибор, чей луч увидит половина Санкт-Петербурга.
— Это самая масштабная застройка за всю историю проведения «Алых парусов» на Дворцовой площади. И пожалуй, самая необычная. Больше всего мне нравится, как в этом году инженерам удалось реализовать художественный замысел. Это действительно очень сложная работа — воплотить такую нестандартную архитектуру, сохранив при этом функциональность всех конструкций, — отметил Булгаков.
Испытания для брига «Россия».
Но кульминацией праздника станет водно-пиротехническое шоу с проходом брига «Россия». Как и в прошлом году, корабль начнет движение у Сенатской площади, войдет в разведенный створ Дворцового моста, проследует вдоль Дворцовой набережной, совершит разворот на 360 градусов у Зимней канавки, затем продолжит движение в сторону Троицкого моста. А обратный путь будет пролегать от Троицкого к Дворцовому мосту вдоль Дворцовой набережной.
В этом году бриг выйдет в акваторию Невы в восьмой раз. Первые репетиции уже состоялись. Несмотря на профессионализм команды, каждый проход «России» становится испытанием для всего коллектива. Для отработки маршрута перед главной летней ночью корабль совершает от 15 до 25 проходов. Особенно сложными становятся моменты, когда в игру вступает ветер.
— Мы должны попадать в определенные точки маршрута с очень высокой точностью: допустимое отклонение от тайминга — максимум пять секунд. Скорость судна, движение по маршруту, разворот — каждая деталь подчинена секундам. Когда бриг выполняет свой фирменный поворот, команда синхронно разворачивает реи так, чтобы алые паруса всегда были обращены к зрителям на набережной. Всё отточено до автоматизма, но требует максимальной концентрации. Каждая репетиция — это еще и испытание. Погода в Петербурге переменчива. В этом году она дает возможность протестировать судно в разных условиях. По прогнозу в эту ночь восточный ветер, в другую — западный, — рассказал «Известиям» капитан брига «Россия» Олег Николаев.
После многолетнего перерыва легендарный выпускной был возрожден в 2005 году по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.