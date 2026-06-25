Большим мечтам — большое плавание: на Дворцовой появятся корабли, поезд и маяк

Целый город рождается сейчас на Дворцовой площади Санкт-Петербурга. Еще несколько дней назад здесь были лишь металлоконструкции и строительная техника, а сегодня уже выросла грандиозная сцена главного праздника российских выпускников — «Алые паруса». Масштабы действительно впечатляют. Организаторы признаются, что такой застройки Дворцовая еще не видела. И хотя ключевые сюрпризы пока держат в секрете, уже понятно: 27 июня нас ждет поистине масштабное зрелище. Подробности — в материале «Известий».