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Кабмин обсудит исполнение бюджета и законопроект о поддержке развития ИИ

Правительство также рассмотрит поправки к законопроекту «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ».

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство России проведет 25 июня очередное заседание.

В частности, планируется обсудить исполнение федерального бюджета за I квартал 2026 года. Кроме того, в повестке — законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Он «направлен на создание правовых условий для ускоренного развития и внедрения ИИ и обеспечение государственного технологического суверенитета», поясняется в материалах к заседанию.

Также будут рассматриваться поправки к законопроекту «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Планируется установить возможность «привлечения к уголовной ответственности за нарушение требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранному гражданину и лицу без гражданства».

Будет обсуждаться выделение Росводресурсам средств из резервного фонда правительства. Они нужны для аварийно-восстановительных работ на гидротехнических сооружениях, восстановления пропускной способности русел рек и возведения временных дамб в Дагестане и Чечне, пострадавших в этом году от наводнений.

Финансирование из резервного фонда планируется выделить и Минсельхозу. Оно пойдет на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным аграриям по льготной ставке.

Ожидаются также решения, касающиеся финансирования пенсий для людей в Донбассе и Новороссии.