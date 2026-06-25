Кабмин обсудит исполнение бюджета и законопроект о поддержке развития ИИ

В частности, планируется обсудить исполнение федерального бюджета за I квартал 2026 года. Кроме того, в повестке — законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Он «направлен на создание правовых условий для ускоренного развития и внедрения ИИ и обеспечение государственного технологического суверенитета», поясняется в материалах к заседанию.