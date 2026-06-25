Кабмин обсудит исполнение бюджета и законопроект о поддержке развития ИИ

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Правительство России проведет 25 июня очередное заседание.
В частности, планируется обсудить исполнение федерального бюджета за I квартал 2026 года. Кроме того, в повестке — законопроект «О поддержке развития технологий искусственного интеллекта в Российской Федерации». Он «направлен на создание правовых условий для ускоренного развития и внедрения ИИ и обеспечение государственного технологического суверенитета», поясняется в материалах к заседанию.
Также будут рассматриваться поправки к законопроекту «О внесении изменений в Уголовный кодекс РФ и Уголовно-процессуальный кодекс РФ». Планируется установить возможность «привлечения к уголовной ответственности за нарушение требований к оказанию услуг подвижной радиотелефонной связи иностранному гражданину и лицу без гражданства».
Будет обсуждаться выделение Росводресурсам средств из резервного фонда правительства. Они нужны для аварийно-восстановительных работ на гидротехнических сооружениях, восстановления пропускной способности русел рек и возведения временных дамб в Дагестане и Чечне, пострадавших в этом году от наводнений.
Финансирование из резервного фонда планируется выделить и Минсельхозу. Оно пойдет на возмещение банкам недополученных доходов по кредитам, выданным аграриям по льготной ставке.
Ожидаются также решения, касающиеся финансирования пенсий для людей в Донбассе и Новороссии.