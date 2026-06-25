Температурные рекорды побиты в Испании и Британии на фоне аномальной жары

Метеослужбы Испании также отчитались о новых рекордах. Июнь стал самым тёплым в стране с 1950 года. Средняя температура по государству составила 28,17 градуса. Этот показатель превысил предыдущий рекорд от 30 июня 2025 года на 0,16 градуса. Локально испанцы пережили настоящее пекло. Во вторник воздух прогрелся до 40 градусов. На севере страны, в Кантабрии, синоптики зафиксировали максимум в 43,7 градуса.