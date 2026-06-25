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Сборные Швейцарии и Канады вышли в play-off чемпионата мира по футболу

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Обе сборные набрали достаточное количество очков для выхода в play-off чемпионата.

Сборная Швейцарии со счетом 2:1 обыграла команду Канады в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Обе сборные набрали достаточное количество очков для выхода в play-off чемпионата.

Встреча проходила в канадском Ванкувере. В составе команды Швейцарии голы забили Рубен Варгас (46-я минута) и Жоан Манзамби (57-я минута). В сборной Канады отличился Промис Дэвид (76-я минута).

Швейцария и Канада выступают в группе B вместе со сборными Катара и Боснией и Герцеговиной. В матче третьего тура группового этапа сборная Катара со счетом 1:3 уступила команде Боснии и Герцеговины, лишившись тем самым возможности выхода в play-off.

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