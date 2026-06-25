Бройлеры вместо шампиньонов

Птичники будут построены в рамках фермерского проекта компании «Павловская курочка» (входит в холдинг «Русское поле»). Этот проект был запущен в 2021 году. Его суть заключается в том, что фермерские хозяйства, специализирующиеся на выращивании птицы, закупают у «Русского поля» суточных цыплят-бройлеров и выращивают их. После этого агрохолдинг выкупает у них взрослое поголовье на убой и продает продукцию. Кроме цыплят компания также предоставляет фермерам корма для птицы, готовит их цеха для выращивания поголовья, консультирует по финансовым и юридическим вопросам, а также по вопросам, связанным с выращиванием цыплят.