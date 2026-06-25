Аттестат с восьмерками

Защита Николая Маркина просила назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. При этом гособвинитель запросил для подсудимого 13 лет колонии строгого режима со штрафом 40 млн руб. и запретом занимать руководящие должности в госорганах сроком на 11 лет. В итоге суд признал его виновным по всем десяти эпизодам и приговори к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима и на пять лет запретил ему занимать должности в госучреждениях. Защита Николая Маркина пока не определилась, обжаловать ли приговор.