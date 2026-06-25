В СФ призвали усилить информирование школьников о телефонном мошенничестве

МОСКВА, 25 июня. /ТАСС/. Сенатор от Ульяновской области, член ЦК КПРФ Айрат Гибатдинов призвал усилить работу в школах по информированию детей и подростков о схемах телефонного и интернет-мошенничества в рамках «Разговоров о важном». Об этом он сообщил ТАСС.
В июне 2026 года 15-летний подросток поджег трансформаторную подстанцию на железной дороге под влиянием неизвестного, представившегося сотрудником силовых структур. Ребенку позднее было предъявлено обвинение в теракте.
«Считаю, что школьные психологи, педагоги и классные руководители должны регулярно проводить с детьми разъяснительную работу в рамках “Разговоров о важном”, уроков ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины — прим. ТАСС) и других воспитательных мероприятий. Ребенок должен четко понимать: нельзя сообщать коды из СМС, выполнять указания незнакомцев по телефону или в мессенджерах, передавать деньги и тем более совершать какие-либо действия по просьбе лиц, которые притворяются друзьями или представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или спецслужб», — сообщил Гибатдинов.
Отдельное внимание необходимо уделить тому, что мошенники чаще используют методы психологического давления, угрозы и манипуляции, целенаправленно работая именно с несовершеннолетними, также сообщил сенатор.
Случаев атак на детей с использованием манипуляций все больше, поэтому повышение цифровой грамотности и правовой культуры школьников должно стать такой же важной частью системы безопасности, как обучение правилам дорожного движения или действиям при чрезвычайных ситуациях, рассказал Гибатдинов.