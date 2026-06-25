В СФ призвали усилить информирование школьников о телефонном мошенничестве

«Считаю, что школьные психологи, педагоги и классные руководители должны регулярно проводить с детьми разъяснительную работу в рамках “Разговоров о важном”, уроков ОБЗР (Основы безопасности и защиты Родины — прим. ТАСС) и других воспитательных мероприятий. Ребенок должен четко понимать: нельзя сообщать коды из СМС, выполнять указания незнакомцев по телефону или в мессенджерах, передавать деньги и тем более совершать какие-либо действия по просьбе лиц, которые притворяются друзьями или представляются сотрудниками банков, правоохранительных органов или спецслужб», — сообщил Гибатдинов.