Звезде «Санта-Барбары» Марси Уокер собирают деньги на лечение

Близкие и родственники звезды сериала «Санта-Барбара» Марси Уокер собирают деньги на лечение артистки. Об этом сообщил ее экс-коллега по съемочной площадке Эй Мартинес в личном блоге.
По его словам, на данный момент актриса тяжело болеет. По этой причине он объявил, что теперь их совместные трансляции будут платными.
Мартинес добавил, что Уокер столкнулась с финансовыми трудностями, типичными для тех, кому в США требуется дорогостоящее лечение. Диагноз он раскрывать не стал.
Слухи о проблемах со здоровьем актрисы появились в Сети еще в мае. Несколько дней назад поклонники артистки также открыли сбор средств на специальной платформе.
Уокер снималась в сериале «Санта-Барбара» с 1984 по 1991 год. В 1989 году она получила премию «Эмми» в категории «Лучшая актриса дневного эфира» за роль Иден Кэпвелл.
Недавно в России скончалась актриса Татьяна Плетнева. Ее 28-летняя дочь Алена призналась, что нуждается в поддержке, поэтому тоже открыла сбор средств на похороны артистки.
Кроме того, после смерти актера Джеймса Ван Дер Бика, известного по сериалу «Бухта Доусона», его семье начали поступать пожертвования. Всего за сутки было собрано более двух миллионов долларов.