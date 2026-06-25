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В пострадавшем от огня ТЦ «Гиант» вновь случился пожар (видео)

По предварительным данным, сгорел мусор.

Источник: Клопс.ru

В Калининграде в здании торгового центра ТЦ «Гиант», ранее пострадавшего от пожара в апреле, вновь произошло возгорание. Как сообщает корреспондент «Клопс» с места события, к участку оперативно прибыли пожарные расчёты, сотрудники полиции и бригада скорой помощи.

По словам очевидцев, огонь был заметен с балконов жилых домов, после чего к зданию подъехали несколько пожарных машин. Спасатели обследовали второй этаж объекта.

Один из представителей экстренных служб сообщил, что причиной инцидента могло стать возгорание мусора. На момент работы пожарных открытого огня уже не наблюдалось.

Обстоятельства происшествия уточняются. Информация о пострадавших не поступала.

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Как сообщили корреспонденту «Клопс» в региональном управлении МЧС, объектом возгорания стали строительные отходы. Площадь пожара — 30 квадратных метров. Пострадавших нет.

Эксперты МЧС продолжают выяснять причину пожара, который произошёл 5 апреля в торговом центре «Гиант» на Московском проспекте в Калининграде.

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