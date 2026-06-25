«Свободного интернета больше не будет»: Wylsacom объяснил, к чему движется Сеть

При этом блогер считает спорными резкие запреты, которые принимаются без обсуждения с пользователями, экспертами и представителями рынка. Любое ограничение, по его словам, быстро порождает способы обхода и теневую продажу подтверждённых аккаунтов. Петухов призвал заранее объяснять людям смысл цифровых нововведений и оценивать, не создадут ли они больше проблем, чем решат.