С 1 июля вступят в силу новые правила выдачи кредитов. Что ждёт заёмщиков в банках

С 1 июля банки обязаны при расчёте платёжеспособности опираться только на документально подтверждённые доходы. Если заёмщик не может предоставить справку, банк рассчитает его платёжный потенциал по среднедушевому доходу в регионе — и дополнительно вычтет 10%, то есть в расчёт пойдёт только 90% от этой суммы. На практике это означает, что люди с неофициальными доходами получат значительно меньшую сумму кредита, чем раньше, — или не получат одобрения вовсе. Об этом рассказал директор рынков России и СНГ «Фам пропертис» Валерий Тумин.