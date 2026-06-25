«Нэшвилл» обменял хоккеиста Свечкова в «Колорадо»

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл» обменял российского нападающего Федора Свечкова в «Колорадо». Об этом сообщает пресс-служба «Колорадо».
Также в результате сделки в «Колорадо» отправился форвард Закари Л’Эро. «Нэшвилл» получил нападающих Джека Друри и Чейза Брэдли, а также право выбора в третьем раунде драфта 2029 года.
Свечкову 23 года. В прошедшем регулярном чемпионате НХЛ он провел 70 матчей, в которых забросил 4 шайбы и сделал 13 результативных передач. Форвард был выбран «Нэшвиллом» на драфте 2021 года под общим 19-м номером. В Континентальной хоккейной лиге нападающий выступал за петербургский СКА и московский «Спартак».