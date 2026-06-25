Сборная Катара проиграла боснийцам и завершила участие в ЧМ по футболу

Сборные Боснии и Герцеговины и Катара представлены в группе B вместе с командами Швейцарии и Канады. Швейцария и Канада занимают первое и второе места в группе соответственно и проходят в 1/16 финала. Пройдет ли Босния и Герцеговина в play-off, решится после завершения всех матчей группового этапа: для этого необходимо остаться в восьмерке лучших сборных среди 12 команд, которые заняли третье место в своей группе.