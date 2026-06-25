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Канадский футболист Дэвид побил достижение Дзюбы

Он стал автором самого быстрого гола, забитого игроком после выхода на замену в составе команды-хозяйки чемпионата мира.

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Канадский футболист Промис Дэвид превзошел достижение Артема Дзюбы, забив самый быстрый гол команды-хозяйки чемпионата мира после выхода на замену.

В матче третьего тура группового этапа с командой Швейцарии (1:2) Дэвид отличился спустя 71 секунду после выхода на замену. Дзюба забил через 90 секунд после появления на поле в стартовой встрече чемпионата мира 2018 года с командой Саудовской Аравии (5:0).

Ранее ТАСС сообщал, что сборная Канады заняла второе место в группе В и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата мира.

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