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Мэр Клуж-Напоки выступил против участия россиянок на этапе КМ с флагом и гимном

Мэр румынского Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против использования российской государственной символики на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет в городе с 26 по 28 июня.

Мэр румынского Клуж-Напока Эмиль Бок выступил против использования российской государственной символики на этапе Кубка мира по художественной гимнастике, который пройдет в городе с 26 по 28 июня.

Ранее спортсменок из России допустили к участию в соревнованиях под национальным флагом. Если гимнастки смогут одержать победу, то на церемонии награждения прозвучит и гимн страны.

По словам главы города, организаторы турнира обговаривали с властями иные условия. Они заверяли муниципалитет, что российские участники не смогут использовать национальную символику.

— Я хочу четко обозначить свою позицию: в Клуже не будет звучать российский гимн, а спортсмены не будут выступать под своим флагом, — цитирует Бока издание Media Fax.

До этого также стало известно, что десять стран направили обращение в Международную федерацию баскетбола, выступив против возвращения России и Белоруссии к участию в турнирах.

Министр спорта России Михаил Дегтярев на сессии «Навстречу Олимпиаде — 2028», в свою очередь, утверждал, что страна постепенно возвращается на международную спортивную арену.

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