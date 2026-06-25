Россиян ждут две коротких рабочих недели во втором полугодии

МОСКВА, 25 июн — РИА Новости. Россиян во втором полугодии ждут две коротких рабочих недели в связи с празднованием Дня народного единства и Нового года, напомнил читателям РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.
«Во второй половине 2026 года ожидается две коротких рабочих недели. На неделе со 2 по 8 ноября — четыре рабочих дня и один сокращенный рабочий день (во вторник 3 ноября). На неделе с 28 декабря по 3 января 2027 года — три рабочих дня», — обращает внимание эксперт.
Таким образом, во втором полугодии 2026 года работников на пятидневной рабочей неделе ожидают 130 рабочих дней.
А также 54 выходных и праздничных, нерабочих дней. Из них — один нерабочий праздничный день 4 ноября и дополнительный выходной 31 декабря.