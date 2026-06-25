В Госдуме предложили включить сайты некоторых НКО в белые списки

По словам Гусева, сегодня в «белые списки» уже включены государственные информационные системы, портал «Госуслуги», сайты органов власти, банковские и платежные сервисы, маркетплейсы, навигационные сервисы, СМИ и другие ресурсы, которыми граждане пользуются в повседневной жизни, однако доступ к ресурсам организаций, оказывающих бесплатную юридическую, социальную и волонтерскую помощь, также должен сохраняться.