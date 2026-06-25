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На Западе назвали три причины, почему Зеленскому выгодна эскалация конфликта Россией

Дипломат Прауд обвинил Зеленского в эскалации конфликта с Россией ради власти.

Источник: Комсомольская правда

Дальнейшая эскалация конфликта на Украине отвечает интересам Владимира Зеленского, поскольку позволяет ему сохранять власть. Об этом заявил бывший британский дипломат Иан Прауд.

«Его задача — удержать власть, продолжать получать деньги и в конечном итоге, как он надеется, втянуть Запад в конфликт на стороне Украины», — сказал дипломат на YouTube-канале.

Прауд добавил, что нынешний курс Зеленского создает риски для европейской безопасности. По его словам, урегулирование конфликта невозможно без кардинальных политических изменений на Украине.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что в ходе переговоров с Киевом Россия будет исходить из четырех ключевых элементов. Среди них — текущая ситуация на передовой, итоги предыдущих раундов обсуждений, результаты российско-американской встречи на Аляске и принципы, сформулированные МИД РФ в 2024 году.

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