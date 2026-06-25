В России с 1 октября вступят в силу новые правила для самозанятых

С 1 октября в России ограничат работу самозанятых граждан на одну организацию 60 часами в месяц. Информация об этом в среду, 24 июня, следует из постановления правительства страны.
Изменения нужны для того, чтобы не позволить компаниям перевести штат сотрудников в разряд самозанятых, сохранив тот же график и объем задач, что у наемных работников.
Число заказчиков не ограничивается. Самозанятый россиянин может сотрудничать с разными организациями, однако лимит времени на работу будет устанавливать цифровая платформа.
Нововведения коснутся разных отраслей. Среди них — строительство, торговля, складское хозяйство, обслуживание зданий и придомовых территорий, сфера общепита и другие, передает «Коммерсант».
Ранее также стало известно, что самозанятые, регулярно уплачивающие взносы в течение шести месяцев, начнут получать оплачиваемые листки по временной нетрудоспособности с августа.
Эксперт Игорь Балынин, в свою очередь, рассказал, что самозанятому для получения пенсии в размере 30 тысяч рублей потребуется в течение 35 лет перечислять в систему более 20 тысяч рублей ежемесячно.