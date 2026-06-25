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«Рисков не видим»: в Минтрансе оценили ситуацию с авиатопливом в России

Никитин назвал ситуацию с авиационным топливом в России контролируемой.

Источник: Комсомольская правда

Ситуация с обеспечением российских авиакомпаний авиатопливом остается стабильной и находится под постоянным контролем. Об этом заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

Политик уточнил, что предприятия топливно-энергетического комплекса предпринимают все необходимые меры для бесперебойного снабжения перевозчиков. Министерство транспорта ведет с отраслью ежедневное взаимодействие по этому вопросу.

«На сегодня ситуация с авиационным топливом контролируемая. На сегодня мы критических рисков здесь не видим», — сказал Никитин журналистам.

Ранее KP.RU сообщал, что правительство России впервые ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина для реактивных двигателей. Он будет действовать с 1 июня до 30 ноября 2026 года. Целью является обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.

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