«Рисков не видим»: в Минтрансе оценили ситуацию с авиатопливом в России

Ранее KP.RU сообщал, что правительство России впервые ввело временный запрет на экспорт авиационного керосина для реактивных двигателей. Он будет действовать с 1 июня до 30 ноября 2026 года. Целью является обеспечение стабильной ситуации на внутреннем топливном рынке.