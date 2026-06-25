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Telegraph: Лондон хочет продать 100 тонн нефти РФ с захваченного танкера Smyrtos

Британия рассматривает два варианта продажи около 100 тонн российской нефти с Smyrtos для Украины.

Источник: Комсомольская правда

Британские власти намерены реализовать около 100 тонн российской нефти марки Urals с танкера Smyrtos, задержанного в июне. По мнению Лондона, танкер якобы связан с «теневым флотом» РФ. Вырученные средства, как пишет The Telegraph со ссылкой на чиновников, планируется направить на поддержку Украины.

Чиновники Лондона считают, что нефть на борту теперь принадлежит Великобритании. Министры рассматривают вариант выставления топлива на торги. Его рыночная стоимость оценивается примерно в £35 млн.

По данным The Telegraph, план пока на ранней стадии. Местные чиновники обсуждают два варианта: перевести средства Киеву напрямую или закупить на них военную технику для ВСУ.

Напомним, что в Кремле неоднократно подчеркивали: мир на Украине наступит быстрее, если Киеву перестанут поставлять оружие.

При этом накануне в постпредстве РФ при ООН подчеркнули, что поставки оружия с Запада не смогут изменить ситуацию на передовой.

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