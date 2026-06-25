Telegraph: Лондон хочет продать 100 тонн нефти РФ с захваченного танкера Smyrtos

Британские власти намерены реализовать около 100 тонн российской нефти марки Urals с танкера Smyrtos, задержанного в июне. По мнению Лондона, танкер якобы связан с «теневым флотом» РФ. Вырученные средства, как пишет The Telegraph со ссылкой на чиновников, планируется направить на поддержку Украины.