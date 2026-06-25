Трамп заявил, что лично вручит кубок победителям чемпионата мира по футболу

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен лично вручить кубок победителям чемпионата мира по футболу.
«Я считаю, что [президент Международной федерации футбола (ФИФА)] Джанни [Инфантино] проделал фантастическую работу. И да, он попросил меня вручить кубок», — сказал он журналистам во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.
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