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Трамп заявил, что лично вручит кубок победителям чемпионата мира по футболу

Американский лидер отметил, что президент ФИФА Джанни Инфантино проделал фантастическую работу.

ВАШИНГТОН, 25 июня. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что намерен лично вручить кубок победителям чемпионата мира по футболу.

«Я считаю, что [президент Международной федерации футбола (ФИФА)] Джанни [Инфантино] проделал фантастическую работу. И да, он попросил меня вручить кубок», — сказал он журналистам во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

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