Трамп заявил, что лично вручит кубок победителям чемпионата мира по футболу

«Я считаю, что [президент Международной федерации футбола (ФИФА)] Джанни [Инфантино] проделал фантастическую работу. И да, он попросил меня вручить кубок», — сказал он журналистам во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.