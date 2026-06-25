25 июня в календаре: Всемирный день господства кошек, день дружбы и единения славян

Еще одно прозвище Петра — Рыболов. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была, конечно, уха. Интересно, что вплоть до 19 века ухой называли любой суп — и рыбный, и мясной, и овощной. Постепенно это название стали применять только к первым блюдам из рыбы. В каждом регионе были свои рецепты приготовления ухи: так, на юге в нее добавляли помидоры, на севере — молоко. На Руси различали уху белую (из ершей, окуней и судаков, которых варили с луком), черную (из голавлей, лещей, карпов и красноперок — с корицей и перцем) и красную, самую вкусную (из ценных пород рыбы — осетра, белуги, севрюги и лосося с шафраном).