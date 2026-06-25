25 июня в календаре: Всемирный день господства кошек, день дружбы и единения славян

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Андрей, Анна, Арсений, Иван, Мария, Онуфрий, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан.
Пётр Солнцеворот.
В этот день чествуют преподобного Петра Афонского. Грек по происхождению, в 7 веке Петр служил воеводой в императорских войсках. Во время войны с сирийцами его взяли в плен и заключили в крепости. Томившись там, он размышлял, за какие грехи его наказал Бог. Петр вспомнил, что однажды имел намерение уйти в монастырь, но так и не исполнил его. Поняв это, он стал соблюдать строгий пост и усердно молиться. Во сне к Петру трижды являлся святитель Николай Чудотворец; в третий раз он пришел вместе со святым Симеоном Богоприимцем. Симеон коснулся жезлом цепей, железо растаяло словно воск, двери темницы раскрылись, и узник вышел на свободу.
Петр остался верен своему желанию принять монашество, для этого он отправился в Рим. Николай Чудотворец не оставил его и там: он явился во сне Папе Римскому и наказал ему лично постричь Петра. Папа так и сделал, разрешив монаху самому выбрать место жительства. Этот выбор помогла сделать Богородица: она указала Петру на святую гору Афон, где ему предстояло жить до конца своих дней. Здесь Петр провел 53 года в полном одиночестве, посвятив жизнь молитвам и борьбе с бесами.
На Руси Петра прозвали Солнцеворотом: с его дня солнце укорачивает свой ход, дни становятся короче, а ночи — длиннее. «Солнцеворот вершит поворот», — говорили в народе и добавляли, что солнце поворачивается на зиму, а лето — на жару. И действительно, приближалась середина лета — самая жаркая пора.
Петров день также называли запоздалым капустником. В этот день огородники высаживали последнюю рассаду и сеяли последние семена. Было принято до обеда сеять белое зерно (например, пшеницу или овес), а после обеда — черное (гречу). Для гречи день вообще считался удачным. Существовала даже поговорка: «Кто на Петра посеет греч, тот будет зимой блины печь».
Еще одно прозвище Петра — Рыболов. В этот день ходили на рыбалку и готовили блюда из рыбы. Главным из них была, конечно, уха. Интересно, что вплоть до 19 века ухой называли любой суп — и рыбный, и мясной, и овощной. Постепенно это название стали применять только к первым блюдам из рыбы. В каждом регионе были свои рецепты приготовления ухи: так, на юге в нее добавляли помидоры, на севере — молоко. На Руси различали уху белую (из ершей, окуней и судаков, которых варили с луком), черную (из голавлей, лещей, карпов и красноперок — с корицей и перцем) и красную, самую вкусную (из ценных пород рыбы — осетра, белуги, севрюги и лосося с шафраном).
События.
1876 год — рыбак Альфред Енсен отправился в первый в истории одиночный рейс через Атлантику.
1927 год — в СССР запатентован прибор для записи звука на кинопленку.
1935 год — основана Международная ассоциация писателей.
1950 год — началась Корейская война, в результате которой была создана демилитаризованная зона между Северной и Южной Кореей.
1957 год — изобретен спортивный снаряд «летающая тарелка».
1966 год — успешно запущен первый советский метеоспутник «Космос-122».
1970 год — на могиле Сталина у Кремлёвской стены устанавливается памятник с бюстом покойного — через 9 лет после его удаления из Мавзолея.
1974 год — запуск советской орбитальной космической станции «Салют-3».
1975 год — после многолетней вооружённой борьбы и краха полуфашистского режима в Португалии Мозамбик добился независимости.
1978 год — финал чемпионата мира по футболу 1978: в Буэнос-Айресе сборная Аргентины обыграла сборную Нидерландов в дополнительное время со счётом 3:1.
1988 год — финал чемпионата Европы по футболу 1988: в Мюнхене сборная Нидерландов обыграла сборную СССР со счётом 2:0.
1989 — год спустя два месяца после гибели атомохода «Комсомолец» на подводной лодке К-131 Северного флота СССР происходит утечка в системе охлаждения атомного реактора.
1991 год — Словения и Хорватия провозгласили независимость от Югославии.
1993 год — Ким Кэмпбелл стала первой женщиной на посту премьер-министра Канады.
1994 год — 33-летний Диего Марадона сыграл последний матч за сборную Аргентины по футболу.
1998 год — представлена операционная система «Windows 98».
2009 год — власти КНР обвинили Google в распространении порнографии и закрыли к нему доступ.
2020 год — начало Общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию Российской Федерации.
В этот день родились.
Антонио Гауди (1852 — 1926 г.), испанский архитектор.
Вальтер Нернст (1864 — 1941 г.), немецкий физик и физикохимик, Нобелевский лауреат.
Алексей Ухтомский (1875 — 1942 г.), советский физиолог, создатель учения о доминанте, академик АН СССР.
Джордж Оруэлл (1903 — 1950 г.), английский писатель и публицист, автор антиутопических произведений.
Владимир Коккинаки (1904 — 1985 г.), советский летчик, заслуженный летчик-испытатель СССР, генерал-майор авиации.
Арсений Тарковский (1907 — 1989 г.), советский поэт, переводчик, прозаик.
Чарльз Шеффилд (1935 — 2002 г.), американский писатель-фантаст.
Альберт Филозов (1937 — 2016 г.), советский и российский актер театра и кино, педагог, Народный артист России.
Владимир Толоконников (1943 — 2017 г.), советский и российский актер театра и кино, Заслуженный артист Казахской ССР.
Тимур Бекмамбетов (1961 г.), казахстанский и российский кинорежиссёр, продюсер, сценарист, клипмейкер.
Ольга Родионова (1974 г.), российская киноактриса, телеведущая и фотомодель.
Владимир Крамник (1975 г.), российский шахматист, 14-й чемпион мира по шахматам, международный гроссмейстер.
Михаил Южный (1982 г.), российский теннисист, экс-восьмая ракетка мира.
Егор Крид (1994 г.), российский певец, рэпер, автор песен, актёр.
Михаил Шайдоров (2004 г.), казахстанский фигурист, выступающий в одиночном катании.
Народные приметы.
Если дождь, сенокос будет мокрый. Ясный Млечный Путь — к вёдру. Большие росы в этот день — на добрый урожай. Ласточки летают высоко — к вёдру, воробьи щебечут, сыч кричит по ночам — к дождю. Гуси и утки, плавая по реке, часто ныряют, бьют крыльями по воде — готовься к дождю. Град бывает преимущественно из тучи, идущей с западной стороны. Если тучи кажутся беловатыми — возможен град. Появление в большом количестве белок в садах — к сырому году. Цапли собираются на сухих возвышенностях — к ненастью. Ветви ели поднимаются вверх, а чешуйки шишек раскрываются — к вёдру, и наоборот. К ночи туман и обильные росы — погода долго будет хорошей. Обязательно отправлялись на рыбалку, готовили из рыбы разнообразные блюда, но прежде всего уху. Красную — самую богатую и янтарную — готовили из белуги, осетра, лосося и севрюги с шафраном.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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