В России появился новый ГОСТ на защитную экипировку для игры в хоккей

Все материалы и комплектующие изделия должны быть совместимы между собой, не причинять вреда пользователям при контакте с деталями экипировки, быть устойчивыми к воздействию пота, туалетным принадлежностям или чистящим средствам. Экипировка должна быть изготовлена таким образом, чтобы не причинять вред не только самому пользователю, но и другим участникам игрового или тренировочного процесса.