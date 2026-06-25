В Одессе прихожане церкви подают за упокой живых сотрудников ТЦК

Ранее в Одессе неизвестные предприняли попытку силового захвата храма канонической УПЦ в честь преподобного Александра Невского. Нардеп Верховной рады Артём Дмитрук сообщил, что на месте были архиереи, священнослужители и верующие, которые проводили молитвенное стояние, намереваясь мирно отстоять право на молитву.