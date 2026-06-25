Трое судей МУС оспорили в суде санкции Трампа

Источник уточнил, что иск уже подан в федеральный суд Южного округа Нью-Йорка. Истцами в личном качестве выступают трое судей — Кимберли Прост, Соломи Босса и Рейн Алапини-Гансу. Они требуют признать президентский указ о санкциях незаконным, поскольку он, по их мнению, выходит за рамки полномочий главы государства и нарушает Пятую поправку к Конституции США.