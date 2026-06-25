Какие яблоки полезнее: сладкие или кислые, ранние или поздние?

Яблоки — один из самых доступных и любимых фруктов в нашей стране. Однако при выборе мы часто теряемся: взять зелёные кислые или красные сладкие, купить первые летние или дождаться зимних сортов? Многие уверены, что кислые яблоки лучше для похудения, а поздние — полезнее ранних. Чтобы разобраться, aif.ru обратилcя к двум экспертам в области нутрициологии — Виктории Костровой и Юлии Орловой.
Кислые или сладкие яблоки: какой сорт безопаснее для фигуры?
Распространённое убеждение, что кислые яблоки менее калорийны и безопаснее сладких при диете, диетолог, нутрициолог и натуропат Виктория Кострова называет «скорее популярным мифом». Она поясняет: «Содержание фруктозы в них практически одинаковое. А кислый вкус дает не отсутствие сахара, а более высокая концентрация витамина С и органических кислот». По словам эксперта, гликемическая нагрузка на печень от обоих видов будет сопоставимой.
Нутрициолог Юлия Орлова также призывает не считать сладкие яблоки вредными: «Это обычный фрукт с природными сахарами, клетчаткой и водой». Однако она предупреждает: «Людям с инсулинорезистентностью, сахарным диабетом или выраженной тягой к сладкому лучше употреблять в умеренном количестве и смотреть на индивидуальную реакцию организма».
Ранние или поздние яблоки: в каких больше витаминов и пектина?
Кострова высказывается в пользу поздних (зимних) сортов. Она утверждает: «С точки зрения нутрициологии выигрывают поздние. У них более плотная структура и они содержат больше пектина, который является ценным пребиотиком для нашей кишечной микробиоты».
Орлова объясняет: «Я бы не делила яблоки строго на хуже-лучше по принципу ранние или поздние, кислые или сладкие. Важнее свежесть, зрелость, сорт, условия хранения и то, как именно яблоки есть». По ее мнению, и ранние, и поздние сорта полезны, но имеет значение срок и условия хранения: «Ранние яблоки более нежные, с тонкой кожицей, сочные. Они хороши в сезон, когда их едят свежими, вскоре после сбора, но хуже хранятся и быстрее теряют качество», — объяснила эксперт. Поздние сорта, по её словам, более плотные, хорошо переносят хранение — и в этом их главный плюс. Если любое яблоко долго и неправильно хранилось, часть веществ, например, витамина C, разрушается. Зато клетчатка и многие растительные соединения на месте.
Как правильно выбирать и подготавливать яблоки, чтобы сохранить пользу?
Отдельно эксперты остановились на вопросах безопасности и способе употребления. Кострова подчёркивает: «Самыми полезными яблоками будут сезонные, выращенные в естественных условиях без промышленной обработки». Если же вы покупаете идеальные глянцевые плоды в супермаркете, она советует задуматься об их безопасности, поскольку такие яблоки часто покрывают пищевым воском и фунгицидами для длительного хранения. Чтобы смыть химию и сохранить пользу, эксперт рекомендует: «Замочите яблоки на 10−15 минут в теплой воде с раствором пищевой соды, а затем тщательно промойте жесткой губкой». Если такой возможности нет, она предлагает «срезать кожуру, хоть в ней и содержится достаточно большое количество антиоксидантов».
Орлова акцентирует внимание на том, как именно есть яблоки: «Самый полезный вариант для большинства людей — это съеденное целое яблоко с кожицей. В кожице и мякоти есть пищевые волокна и полифенолы, которые поддерживают пищеварение, микробиоту кишечника». А вот яблочный сок, по её мнению, не стоит включать в рацион часто: «Даже свежевыжатый не стоит пить часто — он лишен значимой части клетчатки, никакой пользы не принесет».
На что ориентироваться при выборе яблок?
Резюмируя, можно сказать, что строгого деления на «полезные» и «вредные» сорта нет. Кострова делает акцент на пектине поздних сортов и необходимости тщательной обработки магазинных яблок. Орлова же призывает не зацикливаться на кислотности или сроке созревания. Она советует: «Если выбирать яблоки для ежедневного рациона, я бы советовала ориентироваться на простые критерии: сезонность, хороший внешний вид, аромат, плотность, отсутствие следов гнили и комфорт в ЖКТ после употребления».
А с точки зрения здоровья наиболее разумный выбор — разнообразие сортов и умеренность.