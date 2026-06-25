Какие яблоки полезнее: сладкие или кислые, ранние или поздние?

Орлова объясняет: «Я бы не делила яблоки строго на хуже-лучше по принципу ранние или поздние, кислые или сладкие. Важнее свежесть, зрелость, сорт, условия хранения и то, как именно яблоки есть». По ее мнению, и ранние, и поздние сорта полезны, но имеет значение срок и условия хранения: «Ранние яблоки более нежные, с тонкой кожицей, сочные. Они хороши в сезон, когда их едят свежими, вскоре после сбора, но хуже хранятся и быстрее теряют качество», — объяснила эксперт. Поздние сорта, по её словам, более плотные, хорошо переносят хранение — и в этом их главный плюс. Если любое яблоко долго и неправильно хранилось, часть веществ, например, витамина C, разрушается. Зато клетчатка и многие растительные соединения на месте.