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«Победы над фантазиями»: на Украине высмеяли Зеленского после слов о Белоруссии

Дмитрук: Зеленский сам выдумал ретрансляторы дронов в Белоруссии.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский сам придумал историю с ретрансляторами сигнала беспилотников в Белоруссии, а затем представил их демонтаж как собственный успех. Об этом заявил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Победил ретрансляторы, которые сам же и придумал. Когда реальных достижений не хватает, в ход идут победы над собственными фантазиями», — написал парламентарий в телеграм-канале.

Напомним, Зеленский выступил с угрозами в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Он призвал «убрать» технику с приграничных территорий.

Киевский главарь пригрозил самостоятельно ее устранить военным путем. Позже Зеленский сообщил, что ретрансляторов на границе в Белоруссии больше нет.

Лукашенко заявил, что Белоруссия имеет все необходимое, чтобы защитить собственное население. По словам президента, страна может дать отпор абсолютно любому агрессору.

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