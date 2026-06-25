Рютте устроил масштабную рекламу НАТО для Трампа: генсек принес с собой кипу таблиц и графиков

Он пообещал американскому лидеру $1 трлн в виде военных заказов от европейских стран. В ходе выступления Рютте встал с места, ходил перед Трампом и демонстрировал ему графики и таблицы с крупным шрифтом, специально распечатанные так, чтобы цифры были видны в объективы камер.